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Расписание нескольких автобусных маршрутов изменится в Новокузнецке

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Комиссия по безопасности движения в южной столице Кузбасса приняла решение изменить расписания нескольких пассажирских маршрутов.

Несколько автобусных маршрутов оказались изменены в Новокузнецке в связи с массовыми обращениями граждан. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.


Так, с 10 июня время отправления 1 рейса маршрута №112 от остановки "Дом творчество" изменится с 11-00ч. на 08-45ч., от остановки "Сметанино" с 12-00ч. на 09-45ч. Выезд 1 рейса маршрута №183 от остановки "Космонавтов" принято решение перенести с 09-15ч. на 07-00ч., от остановки "Сметанино" с 10-00ч. на 07-45ч. Также с этого дня время выезда от остановочного пункта "Новокузнецк" у маршрута №153 перенесено с 17-40ч. на 18-00.


Перемены затронут и график выезда первого автобуса маршрута №13 "Абашево – 5-я ферма (зима) / с/о Приозерное" (лето)" 6:10 ч. на 6:00 ч. А вот первый рейс маршрута №27 "Челюскина – ТРЦ "Планета" (далее – маршрут №27) перенесен на 6:00 с отправлением от ул. Челюскина.


Граждане могут получить дополнительную информацию о нововведениях по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-4770. Отмечается, что звонок по России бесплатный.

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