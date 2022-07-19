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Расписание некоторых пригородных поездов в Кузбассе изменится с 25 июля

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Время отправления и прибытия железнодорожного транспорта в Кемеровской области станет другим из-за ремонта.

Расписание нескольких пригородных поездов в Кузбассе будет изменено с 25 июля по 2 августа 2022 года. Причиной этому стал ремонт пути на перегоне Анжерская-Западная – Анжерская. Корректировки во времени коснутся тех поездов, которые курсируют в направлении Тайга – Мариинск, и составят от 5 до 12 минут.


С 25 июля по 1 августа изменится расписание следующих пригородных поездов:

  • №6285 Мариинск – Тайга, отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:12 (на 6 минут позже);
  • №6298 Тайга – Мариинск, отправление в 20:38 (без изменений), прибытие в 23:30 (на 12 минут позже).

С 26 июля по 2 августа изменится расписание пригородных поездов:

  • №6297 Мариинск – Тайга, отправление в 05:49 (на 5 минут позже), прибытие в 08:31 (на 11 минут позже);
  • №6284 Тайга – Мариинск, отправление в 06:20 (без изменений), прибытие в 09:11 (на 12 минут позже), сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Специалисты просят пассажиров быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездки.

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