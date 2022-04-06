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Расписание некоторых автобусов в Новокузнецке изменится из-за обращений граждан

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С предстоящей пятницу, 8 апреля, расписание некоторых автобусных маршрутов в Новокузнецке будет изменено. Решение о внесении корректировок в график приняли власти в связи с многочисленными обращениями местных граждан и перевозчиков.

Перемены затронут три муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Так, в пятницу, 8 апреля, в Новокузнецке изменится расписание у маршрута №23 "Шолохова — Веры Соломиной". Отмечается, что специалисты увеличат продолжительность рейса на пять минут.


Скорректируют и маршрут № 53 "Вокзал (платформа № 1) — Автодром". Отныне первый рейс будет покидать городской вокзал на три минуты позже, а именно 07:02, к примеру, раньше транспорт выезжал в 6:59 по местному времени.


Последний маршрут, который затронут изменения — это № 154 "Новокузнецк — Николаевка". Если автобус выезжал в 07:00, то сейчас он будет выходить на проезжую часть на 30 минут раньше в 6:30.

Да!
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