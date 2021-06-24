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Расписание игр вышедших в плей-офф Евро-2020 команд появилось в Сети

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Список команд, которые встретятся на игровом поле в рамках 1/8 финала Евро-2020 по футболу, появился в открытом доступе.

Сборные Уэльса и Дании проведут первый матч этапа плей-офф Евро-2020 на поле Амстердама в субботу, 26 июня. В этот же день за выход в следующий этап поборются Италия и Австрия на стадионе Лондона "Уэмбли".


Команде Нидерландов предстоит игра с соперниками из Чехии в воскресенье, 27 июня, на стадионе в столице Венгрии Будапешт. На последний выходной недели запланирована встреча футболистов Бельгии и Португалии, которая пройдет в Севилье.


Плей-офф между спортсменами Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня, в самом крупном городе Дании, речь идет о Копенгагене. Тогда же за дальнейшее участие в турнире посоревнуются французы и швейцарцы.


Англичане сыграют с немцами за выход в четвертьфинал во вторник, 29 июня, в Лондоне, а на футбольном поле в Глазго сразятся за победу в этапе сборные Швеции и Украины.


Об этом стало известно из публикации спортивного интернет-портала "Спорт-Экспресс".


Стоит отметить, что стартовал турнир в пятницу, 11 июня, а его закрытие запланировано на воскресенье, 11 июля.

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