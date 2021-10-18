Расписание автобусов в Междуреченске изменилось из-за нехватки водителей

С понедельника, 18 октября, в Междуреченске изменится время отправления автобусных рейсов по маршруту №7 "Диспетчерская — ш. Распадская". Теперь транспорт в будние дни будет курсировать по расписанию выходного и праздничных дней.

Как объяснили в гоадминистрации, подобная мера временная и была принята "в связи со значительным недокомплектом водительского состава".



Также отмечается, что с 18 октября отменен вечерний рейс по маршруту №11 "Ж/д вокзал — пос. Камешек" (отправление от ж/д вокзала на 21:00, от поселка — на 21:50).