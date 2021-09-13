Расходы кузбассовцев на коммуналку увеличились

Доля расходов жителей Кемеровской области на ЖКУ в прошлом году составила 8,8%, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. В общей сложности одна кузбасская семья каждый месяц тратит на коммунальные услуги порядка 3 411 рублей.

Из этого следует, что рост доходов кузбассовцев не покрыл рост цен на свет, воду и газ. Шахтерский край расположился на 24-м месте соответствующего топа. Меньшие затраты на ЖКУ оказались в Ингушетии, там показатели составляют 4,4%, 3 253 рубля на семью, а наибольшая цена за коммуналку оказалась в Ярославской области (13,5%; 4 671 рубль).

В общей сложности россияне выделяют на покрытие услуг ЖКУ 10,5% (5 093 рубля) из семейного бюджета, сообщает РИА "Новости".