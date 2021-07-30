Расходы кемеровчан на бензин резко увеличились

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По результатам социального исследования удалось установить, что ежемесячные траты кемеровчан на топливо значительно возросли.

Из данных опроса, в котором приняли участие жители кузбасской столицы, следует, что за последний месяц траты горожан на бензин существенно возросли. Ежемесячные расходы на топливо у 74% респондентов в 2021 году превысили четыре тысячи рублей. При этом пять лет назад их доля составляла 58%.


Половина или 50% опрошенных заявили, что в месяц отдают за горючее по 2 000-6 000 рублей, 30% – платят 6 000-10 000 рублей. Только 13% опрошенных сообщили о готовности выложить на бензин более 10 000 рублей, а 4% имеют возможность не обращать внимание на траты.


Стоит отметить, что самыми экономными оказались 3% граждан, которым удалось за месяц уложиться в сумму 2 000 рублей.


В целом на территории РФ число тех, кто платит более 10 тысяч рублей в месяц, увеличилось в полтора раза за пять лет: с 10% в 2016 году до 16% в 2021 году. А количество россиян, отдающих за топливо две тысячи рублей, сократилось практически в два раза: с 7% в 2016 года до 4% в текущем году.

Да!
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