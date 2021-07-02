"RASA" даст концерт в дни проведения всероссийских соревнований в Белове

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Жители кузбасского города в предстоящие выходные смогут насладиться масштабным спортивным мероприятием и творчеством российского музыкального дуэта "RASA".

Глава города Белова обратил внимание горожан, что на протяжении двух дней, а именно 3 и 4 июля

Беловский городской округ станет территорией проведения масштабных соревнований по триатлону, где за первенство смогут побороться спортсмены из разных уголков России.


При этом градоначальник отметил, что вечером в первый день мероприятий для гостей и участников на городской сцене выступит популярный в стране дуэт "RASA", концерт назначен в 21:00.

— Начало гонки и основные этапы будет озвучивать комментатор. В перерывах между его работой на сцене пройдет концертная программа с участием местных коллективов и коллективов из Кузбасса, — заявил Алексей Курносов.

Стоит отметить, что основной площадкой для праздника выбран парк "Приморский", там организаторы оборудуют локации для взрослых и детей, а также откроются площадки с конкурсами и аниматорами.

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