Глава города Белова обратил внимание горожан, что на протяжении двух дней, а именно 3 и 4 июля

Беловский городской округ станет территорией проведения масштабных соревнований по триатлону, где за первенство смогут побороться спортсмены из разных уголков России.

При этом градоначальник отметил, что вечером в первый день мероприятий для гостей и участников на городской сцене выступит популярный в стране дуэт "RASA", концерт назначен в 21:00.

— Начало гонки и основные этапы будет озвучивать комментатор. В перерывах между его работой на сцене пройдет концертная программа с участием местных коллективов и коллективов из Кузбасса, — заявил Алексей Курносов.

Стоит отметить, что основной площадкой для праздника выбран парк "Приморский", там организаторы оборудуют локации для взрослых и детей, а также откроются площадки с конкурсами и аниматорами.