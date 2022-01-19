Раритетные фотографии Кемерова появились в открытом доступе в Сети

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Пользователям Сети предоставилась возможность своими глазами оценить, как выглядел город Кемерово 20, 50 и 100 лет назад.

Представители Минстроя Кузбасса предложили пользователям Сети сравнить, как изменился вид улиц и зданий в кузбасской столице за последние 20, 50 и 100 лет. Раритетные фотографии из архива появились в открытом доступе в Instagtam-аккаунте министерства.


Из истории областного центра следует, что генеральный план по застройке города Кемерово был принят еще в 1972 году. Однако до официального утверждения документа было создано множество других проектов, которые предлагались еще в довоенный период.


В настоящее время столица шахтерского края продолжает жить по генеральному плану пятидесятилетней давности, но при этом в него периодически вносятся коррективы, заключили в Минстрое.

Фото: Instagram / building.kuzbass

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