Раритетные фотографии Кемерова появились в открытом доступе в Сети

Представители Минстроя Кузбасса предложили пользователям Сети сравнить, как изменился вид улиц и зданий в кузбасской столице за последние 20, 50 и 100 лет. Раритетные фотографии из архива появились в открытом доступе в Instagtam-аккаунте министерства.

Из истории областного центра следует, что генеральный план по застройке города Кемерово был принят еще в 1972 году. Однако до официального утверждения документа было создано множество других проектов, которые предлагались еще в довоенный период.

В настоящее время столица шахтерского края продолжает жить по генеральному плану пятидесятилетней давности, но при этом в него периодически вносятся коррективы, заключили в Минстрое.