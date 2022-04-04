Ранний ледоход в Кузбассе попал на видео

В Сети появилось видео, на которое попал ледоход на главной водной артерии региона. По словам автора ролика, сезонное явление удалось запечатлеть на воде в районе Колмогорова в Яшкинском районе.

– Это не поверх льда идет. Сплошняком пошел. Ветром весь лед разломало, то ли еще что <...> Вот так у нас в районе Колмогорова река идет. В первый раз в жизни вижу, чтобы 1 апреля вот так шла река. Наверное, точно какие-то катаклизмы будут в этом году, – следует из текста к публикации.

Судя по опубликованным кадрам, поток воды резво переносит ледяные обломки, напоминающие белую "шапку" над водоемом.

При этом ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти назвали дату вскрытия льда на Томи. По предварительным данным, это должно было произойти ближе к середине апреля, но на 2-4 дня раньше, чем обычно.