Ранившая сожителя ножом жительница Кузбасса пойдет под суд

Об инциденте, произошедшем в Белове, полицейским сообщили сотрудники медучреждения, в которое был доставлен раненый мужчина. Специалисты диагностировали пострадавшему повреждение внутренних органов.
Разбираясь в обстоятельствах получения кузбассовцем травмы, полицейские установили, что к нападению причастная его сожительница. Женщину задержали. Она выступила фигуранткой уголовного дела.
- Следствием установлено, что в ходе совместного распития спиртного между ней и потерпевшим произошла ссора, в результате которой обвиняемая ранила сожителя в живот, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.
Дело, возбужденное по факту, уже направлено в суд с обвинительным заключением. Женщине грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.
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