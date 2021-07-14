Ранившая сожителя ножом жительница Кузбасса пойдет под суд

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Дело, возбужденное по факту причинения ножевого ранения жителю Белова, вскоре разберут в суде. Обвинение в нападении на мужчину пало на его 37-летнюю сожительницу.

Об инциденте, произошедшем в Белове, полицейским сообщили сотрудники медучреждения, в которое был доставлен раненый мужчина. Специалисты диагностировали пострадавшему повреждение внутренних органов.


Разбираясь в обстоятельствах получения кузбассовцем травмы, полицейские установили, что к нападению причастная его сожительница. Женщину задержали. Она выступила фигуранткой уголовного дела.

- Следствием установлено, что в ходе совместного распития спиртного между ней и потерпевшим произошла ссора, в результате которой обвиняемая ранила сожителя в живот, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Дело, возбужденное по факту, уже направлено в суд с обвинительным заключением. Женщине грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.

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