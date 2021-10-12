Раненый кемеровчанин скончался на глазах соседей по общежитию

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Трагический инцидент произошел в одном из общежитий Кемерова, о чем в социальных сетях рассказали очевидцы. Подробности произошедшего редакции AVOKADO сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Как рассказали пользователи социальных сетей, инцидент произошел 10 октября в общежитии на улице Инициативной, 89, в Кировском районе города. Молодой человек был найден в коридоре с ножевым ранением. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако до приезда медиков пострадавший скончался.


В СУ СК по Кемеровской области рассказали, что ножевое ранение погибшему нанесла его 35-летняя сожительница. До трагедии они вместе распивали спиртное и в какой-то момент начали конфликтовать, после чего женщина взяла нож и ударила собутыльника. Раненый кемеровчанин смог выйти в коридор, где скончался от обильной кровопотери.


В настоящее время решается вопрос о заключении нападавшей под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Отмечается, что со следствием она сотрудничает.

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