Раненый кемеровчанин скончался на глазах соседей по общежитию

Как рассказали пользователи социальных сетей, инцидент произошел 10 октября в общежитии на улице Инициативной, 89, в Кировском районе города. Молодой человек был найден в коридоре с ножевым ранением. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако до приезда медиков пострадавший скончался.

В СУ СК по Кемеровской области рассказали, что ножевое ранение погибшему нанесла его 35-летняя сожительница. До трагедии они вместе распивали спиртное и в какой-то момент начали конфликтовать, после чего женщина взяла нож и ударила собутыльника. Раненый кемеровчанин смог выйти в коридор, где скончался от обильной кровопотери.

В настоящее время решается вопрос о заключении нападавшей под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Отмечается, что со следствием она сотрудничает.