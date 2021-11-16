Ранее судимый кузбассовец проник в чужой дом ради стиральной машины

По предварительной информации, 34-летний житель Анжеро-Судженска проник в частный дом через чердак и похитил чужую стиральную машину. Бытовую технику мужчина отнес в ломбард. Правоохранители объявили злоумышленника в розыск.

Мужчина был задержан по ориентировке во время патрулирования улицы Кубанской. Ранее кузбассовец был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Злоумышленника передали инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.