Ранее судимый бомж получил 10 лет колонии за нападение на новокузнечанку

Инцидент произошел в августе текущего года в южной столице Кузбасса. Бездомный мужчина, освободившись из исправительной колонии где он отбывал 12-летний срок за убийство, пришел на пляж реки Томь. Там он заметил загоравшую новокузнечанку и решил ее ограбить. Злоумышленник ударил женщину камнем по голове, а затем сорвал с шеи золотую цепь и забрал сумку с ценными вещами. С места преступления мужчина скрылся.

Правоохранители задержали нападавшего по горячим следам. В отношении преступника было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Свое наказание злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии особого режима.