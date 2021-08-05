Радиационный туман и снижение видимости: синоптики рассказали о природном явлении в Кузбассе

Шахтерский край утонул в радиационном тумане, который образовался утром 5 августа. Из-за явления видимость на дорогах упала до 500 метров. Как уточнили в Кемеровском гидрометцентре VSE42.Ru, подобная картина наблюдается по всей области.

Земля охлаждается и отдает тепло, высокая влажность воздуха с утренним понижением температуры приводит к так называемому радиационному выхолаживанию, пояснили специалисты.

В некоторых районах отмечается дымка со снижением видимости до 1 000 метров, однако в большей степени Кузбасс окутан именно туманом, что является нормой для последнего месяца лета, уточнили в центре.