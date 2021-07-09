Радиационные нарушения довели две больницы в Кузбассе до суда

Как сообщается, нарушения были выявлены специалистами Роспотребнадзора в Тяжинской районной больнице и Тисульской районной больнице имени А.П. Петренко. В обоих учреждениях здравоохранения не проводился производственный радиационный контроль мощности дозы облучения на рабочих местах и в помещениях, которые находились рядом с процедурными помещениями рентген-кабинетов.

Кроме того, в течение прошлого года районная больница в Тисуле не проводила индивидуальный дозиметрический контроль врача-рентгенолога, а также производственный лабораторный контроль нерадиационных факторов. Все это привело к тому, что дела об административных правонарушениях были переданы в суд.

На заседании представители больниц признали вину и заявили, что некоторые нарушения уже исправлены или находятся в процессе устранения. В результате суд назначил Тисульской районной больнице имени А.П. Петренко штраф в размере 10 тысяч рублей, а Тяжинской районной больнице –

предупреждение. Об этом сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.