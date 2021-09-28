Радиационное охлаждение привело к сильному туману в Кемерове

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Специалисты Кемервоского гидрометцентра рассказали о причинах утреннего тумана, который образовался в кузбасской столице.

По данным синоптиков, утром, 28 сентября, Кемерово окутал сильный туман. Если ночью видимость составляла 200-500 метров, то в рассветные часы уже 50 метров. Причиной такого явления стали метеорологические условия: ночное снижение температуры до -3,7ºС, слабый ветер 2-4 м/с, отсутствие осадков и практически 100% влажность.


Отмечается, что для Кемеровской области туманы в осенний период являются нормой. Их появление обусловлено понижением температуры воздуха вблизи подстилающей поверхности из-за радиационного охлаждения почвы (выхолаживания).


Напомним, из-за непогоды в кузбасской столице сразу три пассажирских самолета не смогли приземлиться и были вынуждены лететь на запасной аэродром.

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