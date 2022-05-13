Работы по ремонту двух скверов начались в Кемерове

Накануне, 12 мая, специалисты начали ремонт двух городских скверов в Кемерове. Работы стартовали на месте отдыха, расположенном на пересечении Молодежного проспекта и улицы Каменской, а также на аллее Кирова от улицы Николая Островского до проспекта Советского.

Рабочие занялись демонтажем старого асфальта и бордюров. После этого общественные пространства будут благоустроены. Всего на лето 2022 года запланирован ремонт семи подобных территорий, сообщили власти кузбасской столицы.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что специалисты приступили к ремонту кемеровского проспекта.