Работы на угольных предприятиях в Кузбассе остановились из-за нарушений

Согласно данным Ростехнадзора, за неделю с 23 по 29 июня в Кузбассе десять раз выписывались протоколы о приостановке работы на угольных предприятиях. Причиной этому стали нарушения. Официальный представитель надзорного органа Андрей Виль назвал подобные показатели "пугающими".

Так, на Разрезе угольном № 5 (филиал "Бачатский угольный разрез") АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" были выявлены нарушения проектной документации. Это стало причиной ограничения открытых горных работ на 30 суток.

Запрет на проведение выработки был введен на 30 суток в АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за нарушения в работе системы аэрогазового контроля и крепления горной выработки.

Срок безопасной эксплуатации комбайна истек на шахте "Ольжерасская-Новая" ПАО "Южный Кузбасс", из-за чего данное оборудование запретили использовать на 90 суток.

На предприятии АО "СУЭК Кузбасс" шахта "Талдинская-Западная-2" было допущено деформирование крепления горной выработки с вывалом горной массы. Из-за этого выемка угля в одной лаве приостановлена, как и работа ленточного конвейера.

Инспекторы выявили, что на предприятии ООО "Угольная компания Анжерская-Южная" превышена допустимая концентрация метана. Из-за этого работники получили запрет на нахождение в тупике южного наклонного ствола.

Повышенная концентрация метана также была выявлена на АО "СУЭК-Кузбасс" шахта им. С.М. Кирова. Кроме того, на предприятии обнаружились проблемы с аэрогазовым контролем, неисправность конвейера и отложение угольной пыли. Запрет был введен на выемку угля из лавы № 25-99 и работу одного из конвейеров.

Неисправный ленточный конвейер использовался АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская". Кроме того, выработка на предприятии находилась во взрывоопасном состоянии. Работу в уклоне №1 запретили на 90 суток.

Взрывоопасное состояние выемки и нарушения проветривания были обнаружены на АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское". Из-за этого проведение вентиляционного штрека 38-11 приостановили.

Наконец, инспекторы выявили, что АО "СУЭК-Кузбасс" шахта им. А.Д. Рубана допускала нарушения аэрогазового контроля и крепления горной выработки. Остановились работы в забое магистрального штрека № 124 и штреке № 1216.