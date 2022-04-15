Работы на шахте в Кузбассе остановились после загазирования

На одной из шахт в Междуреченске прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора, которая выявила пренебрежение нормами и правилами безопасного ведения работ. Среди прочего, было нарушено проветривание горных выработок с последующим загазированием, а выработка в подготовительном забое оказалась закреплена с отступлением от документации.

Суд признал юридическое лицо виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления буровзрывных работ по проведению путевого штрека. Ограничение введено на срок в 60 суток, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. При этом работы, связанные с устранением нарушений, проводить разрешено.

Приставы будут проверять исполнение судебного решения.