Работы на шахте в Кузбассе остановились после загазирования

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Суд в Кемеровской области приостановил буровзрывные работы на одном из угольных предприятий из-за нарушений.

На одной из шахт в Междуреченске прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора, которая выявила пренебрежение нормами и правилами безопасного ведения работ. Среди прочего, было нарушено проветривание горных выработок с последующим загазированием, а выработка в подготовительном забое оказалась закреплена с отступлением от документации.


Суд признал юридическое лицо виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления буровзрывных работ по проведению путевого штрека. Ограничение введено на срок в 60 суток, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. При этом работы, связанные с устранением нарушений, проводить разрешено.


Приставы будут проверять исполнение судебного решения.

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