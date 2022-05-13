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Работы на разрезе в Кузбассе остановились из-за нарушений

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Суд приостановил деятельность на одном из угольных предприятий Кемеровской области.

Проведенная проверка показала, что на одном из разрезов в Ленинске-Кузнецком имелся ряд нарушений. Горные работы в районе профильной линии велись с нарушением проектных параметров: ширина берм составляла 10-25 метров, тогда как проект предусматривал ширину в 35 метров. Несоответствие показателей привело к тому, что на восточном борту появились заколы и трещины. Кроме того, данные нарушения могли привести к сползанию горной массы в выработку, что создавало угрозу для горняков.


Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В качестве наказания деятельность по ведению горных работ была приостановлена на 30 суток, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Исключение составляют работы по жизнеобеспечению.

Да!
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