Работы на кузбасской шахте приостановились из-за опасности для жизни горняков

Специалисты установили, что на объекте "Шахта угольная" (поле № 2) АО "Распадская-Коксовая" в Междуреченске имеется ряд опасных нарушений. Среди прочего, предельно допустимая концентрация метана в одном из штреков была превышена, проведение горной выработки осуществлялось с отступлением от документации, забойная часть кровли была закреплена не в полном объеме. Все это создавало угрозу для жизни и здоровья горняков.

Суд приостановил деятельность на проведение горной выработки Газодренажная сбойка № 11 в соответствии с протоколом по с ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Исключением являются работы по приведению выработки в безопасное состояние, сообщают в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

Ограничения установлены на 90 суток.

Ранее стало известно о том, что руководство шахты "Распадская" получило многомиллионный штраф за коррупцию.