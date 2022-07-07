Работы на кузбасской шахте остановились после гибели двух горняков

Ведение работ в подземных выработках "Шахты угольной" (поле №2) АО "Распадская-Коксовая" было решено временно прекратить. Исключение составляет только деятельность по жизнеобеспечению и устранению нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

– ... (временный запрет) после сейсмического события, в результате которого произошла деформация пород кровли и боков выработки Вентиляционного штрека 3-2-1, – рассказал Виль в своем Telegram-канале.

Решением суда работы приостановлены на 90 суток.

Напомним, что 5 июля близ Междуреченска произошло сейсмособытие, за которым последовало обрушение породы на шахте, ставшее смертельным для двух горняков. Тело одного из погибших еще не поднято на поверхность.