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Работодатели не оплатили половине кузбассовцев сверхурочный труд

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Из результатов социологического исследования следует, что около 50% жителей Кемеровской области не получали дополнительные деньги за переработки.

Оказалось, что из всех жителей шахтерского края, принявших участие в онлайн-опросе, 49% не видит денег от работодателя за сверхурочный труд. При этом чаще всего без оплаты переработанных часов остаются юристы, сотрудники банковских организаций, hr-специалисты, маркетологи и пиарщики.


Из числа тех, кто все-таки получал доплату за дополнительное время, только 38% респондентов подтвердили, что работодатель всегда оплачивает им сверхурочный труд. Еще 13% заявили, что видят материальное поощрение очень редко, а 10% – время от времени. Чаще всего это специалисты рабочих специальностей и сотрудники транспортно-логистической сферы, сообщает HeadHunter.


В качестве причин из-за которых сотрудникам приходится браться за дополнительную работу участники озвучили следующее: неспособность сказать "нет" начальству или коллегам в 28% из всех случае.16% респонденты указали на снижение продуктивности и необходимость доделать незаконченное, а 15% оправдали переработки возложением на себя множества дел.


В опросе приняли участие 1 832 человек, а трудоустроены из них – 1 107.

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