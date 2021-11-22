Работодатели Кузбасса задолжали сотрудникам более 100 млн рублей

Согласно данным Кемеровостата, просроченная задолженность по зарплате в Кузбассе на 1 ноября 2021 года составила 101 млн. рублей. Соответственно, за минувший месяц выросла на 16,4%. Отмечается, что в статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства.

Наибольшая сумма задолженности наблюдалась у предприятий угольной сферы. Работники угледобычи не получили 55,3 млн рублей. При этом данные на 1 октября меньше почти на 15 млн рублей. Производители неметаллической минеральной продукции задолжали сотрудникам 19,8 млн рублей. Предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, не выплатили 5,7 млн рублей зарплаты, а строительные организации – 13,8 млн рублей. Сумма долга перед работниками сферы образования составила 1,1 млн рублей, сообщают специалисты Кемеровостата.

При этом, по данным статистиков, средний размер заработной платы в регионе увеличился.