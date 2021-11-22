Работодатели Кузбасса задолжали сотрудникам более 100 млн рублей

0
Фото:  

Статистики сообщили, что размер задолженности по выплатам работникам в Кемеровской области вырос, и теперь составляет 101 млн рублей.

Согласно данным Кемеровостата, просроченная задолженность по зарплате в Кузбассе на 1 ноября 2021 года составила 101 млн. рублей. Соответственно, за минувший месяц выросла на 16,4%. Отмечается, что в статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства.


Наибольшая сумма задолженности наблюдалась у предприятий угольной сферы. Работники угледобычи не получили 55,3 млн рублей. При этом данные на 1 октября меньше почти на 15 млн рублей. Производители неметаллической минеральной продукции задолжали сотрудникам 19,8 млн рублей. Предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, не выплатили 5,7 млн рублей зарплаты, а строительные организации – 13,8 млн рублей. Сумма долга перед работниками сферы образования составила 1,1 млн рублей, сообщают специалисты Кемеровостата.


При этом, по данным статистиков, средний размер заработной платы в регионе увеличился.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31249

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined