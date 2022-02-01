"Работодатель" вынудил жительницу Кузбасса взять кредит через банкомат

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Жительница Прокопьевска взяла кредит и осталась без денег после разговора с потенциальным работодателем

Прокопчанка, находясь в поиске работы сиделкой, разместила объявление в Интернете. Ей поступил звонок от мужчины, которому необходимы были ее услуги для пожилой мамы. Обсудив все нюансы, он назвал адрес и пригласил на собеседование.


Через некоторое время, потенциальный клиент перезвонил женщине и, с предлогом получить деньги для похода в магазин за продуктами, попросил ее подойти к банкомату. Выполнив просьбу, 60-летняя прокопчанка начала действовать согласно указаниям мужчины. Тот обманным путем оформил на нее кредит на 100 000 рублей. Впоследствии средства были похищены, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.


Полиция установила, что номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Самарской области, личность злоумышленника устанавливается. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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