Полицейские в ходе рейда заметили в магазине одежды продавца, осуществлявшего трудовую деятельность без патента. Как оказалось, он гражданин страны ближнего зарубежья.

В отношении мужчины составили административный протокол за "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации" с штрафом в размере две тысячи рублей.

Работодателя привлекли к наказанию за незаконное привлечение иностранца и обязали выплатить штраф 250 000 рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.