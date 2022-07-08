Работница салона в Кузбассе понесет наказание за нарушение тайны переговоров

Установлено, что с сентября по октябрь 2020 года новокузнечанка, работавшая в салоне связи, заметила в Сети объявление о денежном вознаграждении за сведения о телефонных соединениях клиентов сотовой компании. Девушка решила подзаработать и связалась с неизвестным, который сообщил ей несколько номеров, детализация разговоров которых требовалась. Используя служебное положение, новокузнечанка скопировала нужную информацию из базы данных и отправила заказчику.

В отношении горожанки было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и за нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием служебного положения. Со следствием новокузнечанка сотрудничала, вину признала, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил горожанке наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.