Работница салона в Кузбассе понесет наказание за нарушение тайны переговоров

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Жительница южной столицы Кемеровской области выслушала приговор суда за несколько преступлений, касающихся тайны телефонных переговоров.

Установлено, что с сентября по октябрь 2020 года новокузнечанка, работавшая в салоне связи, заметила в Сети объявление о денежном вознаграждении за сведения о телефонных соединениях клиентов сотовой компании. Девушка решила подзаработать и связалась с неизвестным, который сообщил ей несколько номеров, детализация разговоров которых требовалась. Используя служебное положение, новокузнечанка скопировала нужную информацию из базы данных и отправила заказчику.


В отношении горожанки было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и за нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием служебного положения. Со следствием новокузнечанка сотрудничала, вину признала, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил горожанке наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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