Работница новокузнецкого секс-шопа отбилась от вооруженного налетчика фаллосом

Запись с моментом ограбления попала в объектив установленной в торговой точке камеры наблюдения. Из съемки следует, что неизвестный приблизился к работнице с лезвием ножа в руках за что получил от женщины резиновым фалосом по голове и скоропостижно сбежал с места преступления.

Видео появилось в сообществе социальной сети "Вконтакте". Автор публикации указал, что налет зафиксирован вечером, 24 июля, в одном из интимных салонов южной столицы Кузбасса, где работала ее приятельница.

– Хорошо, что моя подруга не из робкого десятка, смогла вовремя собраться и дать отпор, – отметил подписчик группы в тексте.

В ГУ МВД Кузбасса редакции Avokado сообщили, что сигнал об инциденте в ведомство не поступал. На данный момент стражи закона проверяют информацию.