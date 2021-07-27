Работница новокузнецкого секс-шопа отбилась от вооруженного налетчика фаллосом

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Вооруженная резиновым дилдо сотрудница интим-магазина выставила за дверь мужчину, который предпринял попытку лишить выручки секс-шоп. Съемка появилась в Сети, а автор видео указал, что инцидент произошел в Новокузнецке.

Запись с моментом ограбления попала в объектив установленной в торговой точке камеры наблюдения. Из съемки следует, что неизвестный приблизился к работнице с лезвием ножа в руках за что получил от женщины резиновым фалосом по голове и скоропостижно сбежал с места преступления.


Видео появилось в сообществе социальной сети "Вконтакте". Автор публикации указал, что налет зафиксирован вечером, 24 июля, в одном из интимных салонов южной столицы Кузбасса, где работала ее приятельница.

– Хорошо, что моя подруга не из робкого десятка, смогла вовремя собраться и дать отпор, – отметил подписчик группы в тексте.

В ГУ МВД Кузбасса редакции Avokado сообщили, что сигнал об инциденте в ведомство не поступал. На данный момент стражи закона проверяют информацию.

Видео: YouTube / Мария Жданова

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