Работники ЖКХ в Новокузнецке пойдут под суд по обвинению в вымогательстве

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Чиновники ЖКХ в южной столице Кузбасса предстанут перед судом по делу о вымогательстве и получении взяток.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по январь 2022 года начальник отдела МБУ "Дирекция ЖКХ" и главный специалист Комитета ЖКХ администрации Новокузнецка незаконно препятствовали деятельности предпринимателей. Они не давали им перевести жилые помещения в нежилые и вымогали деньги.

‒ За устранение создаваемых барьеров виновные получили от предпринимателей взятку в размере более 300 тыс. рублей, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту вымогательства и получения взяток должностными лицами. Обвиняемые отказались сотрудничать и не признали вину. Они предстанут перед судом.

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