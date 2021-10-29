Работники управляющей компании истребили сирень в кузбасском дворе

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Фото:  

Куст сирени, который на протяжении долгого времени радовал жителей двора в кузбасском городе, исчез. Вместо пышного кустарника жильцы домов увидели срубленные ветки, которые оставили сотрудники управляющей компании после "облагораживания" земли.

Жители одного из дворов в Березовском в Кемеровской области остались недовольны результатом облагораживания территории. Особенно жильцов ближних домов возмутил факт исчезновения пышной сирени. Из фотографии следует, что от кустарника остались только обрубленные корни и несколько сухих ветвей.


Автор снимка, опубликованного в сообществе в социальной сети, указала, что срезали куст сотрудники управляющей компании. При этом, с ее слов, разрешение на уничтожение сирени у людей, проживающих в строении на проспекте Ленина,18, клумбу возле которого раньше украшало растение, они не спросили.


Комментаторы под постом посоветовали землячке обратиться с жалобой в управляющую компанию, чтобы они исправили сложившуюся ситуацию.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Березовском | Кузбасс"

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