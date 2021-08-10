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Работники сибирской школы-интерната стали фигурантами уголовных дел из-за истязания подростков

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В Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех работников школы-интерната, задержанных по подозрению в истязании и избиении воспитанников.

Инцидент произошел в поселке Квиток Иркутской области. Стражи порядка задержали сотрудников школы-интерната, среди которых заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Указанные лица подозреваются в совершении преступлений по сразу нескольким статьям.


По информации регионального СУ СКР, воспитанники пожаловались на работников интерната, которые избивали и истязали их за побег из учреждения. В результате было возбуждено сразу несколько уголовных дел: по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ст. 156 УК РФ и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ.


Пока ведется следствие подозреваемые были отстранены от работы, уточнили в ведомстве.

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