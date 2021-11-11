Работники шахты в Кузбассе пойдут под суд за гибель троих рабочих

В отношении троих работников ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" ‒ 46-летнего помощника начальника горнопроходческого участка, 33-летнего помощника начальника участка аэрологической безопасности по противопожарной защите и 38-летнего начальника смены производственной службы ‒ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Мужчин обвиняют в нарушении техники безопасности, повлекшей за собой гибель людей.

Трагедия произошла 22 января 2021 года. По версии следствия, обвиняемые, зная, что пласт опасен, допустили рабочих к выемке горной массы в забое. Во время проведения работ произошел выброс угля и породы с повышенным выделением газа, в следствие чего трое из 44 рабочих оказались заблокированы. Позже их тела были подняты на поверхность.

Обвиняемые не сотрудничали со следствием и не признали вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.