Работники предприятия в Кузбассе получили миллионы рублей после банкротства компании

Компания ООО "Ровер" по состоянию на 1 марта 2022 года имело задолженность по заработной плате в размере 6,5 млн рублей перед 89 сотрудниками в Кузбассе. При этом предприятие, занимавшееся добычей угля в Кемеровском районе, было признано банкротом.

"В связи с имеющейся задолженностью по заработной плате и неначислением ее работникам за февраль 2022 года прокурором Кемеровского района конкурсному управляющему внесено представление, которое находится на рассмотрении", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В марте текущего года удалось изыскать деньги и частично выплатить долги. Работники получили 3,5 млн выплат.

Ранее данное предприятие уже попадало в поле зрения правоохранителей по аналогичной причине.