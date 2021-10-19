Работники предприятий получили штрафы за загрязнение почвы и воды металлом в Новокузнецке

Проверка четырех пунктов приема металлов выявила несоблюдение требований законодательства в сфере экологии. Сообщается, что работники приемных пунктов осуществляли сбор и накопление металлолома на открытом грунте и не использовали при этом специальную тару.

‒ Предусмотренные для таких целей искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие площадок, защита от атмосферных осадков, а также система ливнестока отсутствовали. Таким образом вредные вещества, содержащиеся в металлоломе, попадали в почву и грунтовые воды, ‒ сообщают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении трех должностных лиц и одного физического лица были составлены протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". По этой статье на граждан налагается административный штраф до 2 000 рублей, на должностных лиц ‒ до 30 000 рублей.