Работники кузбасской транспортной компании ради выгоды опустошали поезда

Трое сотрудников транспортного предприятия в Мариинске попались на хищении грузов из поездов. Возраст злоумышленников составил от 37 до 57 лет. Стражи закона указали, что для совершения краж нарушители пользовались следующей схемой: дожидались остановок поездов, а после собирались вместе и выносили из вагонов ценное. С места преступления товар они увозили на автомобиле.

Часть добытого была продана, а что-то кузбассовцы оставляли себе для личного пользования. В общей сложности ущерб от их действий составил порядка 100 000 рублей, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Три эпизода преступлений, в ходе которых исчезли 18 банок трансмиссионного масла, около 50 кг медного кабеля и 204 единицы спортивной одежды, уже подтверждены.

Задержать подозреваемых удалось на станции Ачинск. Местный следственный отдел ЛО МВД возбудил в отношении трех мужчин три уголовных дела по статье "Кража". Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Позже удалось установить, что один из участников банды незаконно хранил боеприпасы дома, за что понесет отдельное наказание.