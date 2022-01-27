Работники филиала немецкой фирмы получили сроки за кражу более 300 млн рублей в Кузбассе

0
Фото:  

Суд в Новокузнецке вынес приговор фигурантам дела о похищении сотен миллионов рублей у немецкой компании.

Согласно официальной информации, генеральный директор сибирского филиала немецкого концерна разработала преступную схему, в которой также участвовали финансист отделения и два руководителя новокузнецких фирм. С помощью махинаций злоумышленникам удалось завладеть 311 млн рублей.

"Под видом различного рода услуг, в том числе юридических, гендиректор заключала с данными компаниями фиктивные договоры, в рамках которых перечислялись крупные суммы денежных средств. Кроме того, вместе с финансистом они неправомерно оформляли командировочные расходы и премии", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, махинаторам удалось отмыть более 125 млн рублей с помощью покупки иностранной валюты и недвижимости, в том числе гостиницы в Австрии. Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленников, состояло из 359 томов. Гердиректор до оглашения приговора не дожила, бывший финансист получила шесть лет колонии, а руководители фирм – пять лет и три года. Суд также заставил осужденных вернуть украденные деньги.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33065

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined