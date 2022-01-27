Работники филиала немецкой фирмы получили сроки за кражу более 300 млн рублей в Кузбассе

Согласно официальной информации, генеральный директор сибирского филиала немецкого концерна разработала преступную схему, в которой также участвовали финансист отделения и два руководителя новокузнецких фирм. С помощью махинаций злоумышленникам удалось завладеть 311 млн рублей.

"Под видом различного рода услуг, в том числе юридических, гендиректор заключала с данными компаниями фиктивные договоры, в рамках которых перечислялись крупные суммы денежных средств. Кроме того, вместе с финансистом они неправомерно оформляли командировочные расходы и премии", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, махинаторам удалось отмыть более 125 млн рублей с помощью покупки иностранной валюты и недвижимости, в том числе гостиницы в Австрии. Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленников, состояло из 359 томов. Гердиректор до оглашения приговора не дожила, бывший финансист получила шесть лет колонии, а руководители фирм – пять лет и три года. Суд также заставил осужденных вернуть украденные деньги.