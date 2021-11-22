Работники "Азота" в Кемерове могут потерять премию из-за отсутствия прививки

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Невакцинированные сотрудники "СДС Азот", расположенного в кузбасской столице, рискуют лишиться премиальных выплат. Такая информация якобы имеется в документе предприятия от 11 ноября 2021 года, подписанном генеральным директором Игорем Безухом. Пользователи распространили копию документа в Сети.

Из опубликованной копии документа следует, что "Критериями начисления надбавки за безопасный труд" является <…> наличие сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащих информацию о вакцинации в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ (с учетом плановой/"рутинной" и "экстренной" вакцинации…"). Кроме того, имеется уточнение, что "Надбавка за безопасный труд начисляется работникам ежемесячно в размере 20% должностного оклада…".


Подлинность документа через пресс-службу "СДС Азота" подтвердить не удалось, так как сотрудники предприятия отказались дать комментарий на устный запрос. При этом начальник отдела по связям с общественностью Татьяна Клеванцева сообщила, что организация готова дать ответ на запрос, представленный в письменном виде. Специалист подчеркнула, что "оно (появление копии нормативного документа – прим.автора) на совести тех сотрудников, кто это сделал", сообщает VSE42.


Сейчас в "СДС Азот" направлен соответствующий письменный запрос от редакции сайта VSE42.Ru.

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