Работник управляющей компании похитил у новокузнечанки тысячу пачек сигарет

Инцидент произошел в Новокузнецке, в одном из домов по проспекту Дружбы. Разнорабочий управляющей компании, 41-летний местный житель, во время работ в подвале проник в хранилище смежного дома через проем в стене. Там он обнаружил 1 100 пачек сигарет и похитил их. Сумма ущерба, причиненного владелице табачных изделий, составила 51 000 рублей.

Злоумышленник был задержан правоохранителями, а часть пачек с сигаретами изъята и передана потерпевшей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Заведенное в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" направлено в суд для рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.