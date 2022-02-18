Работник цеха в Кузбассе получил переломы ног из-за неосторожности коллег

Инцидент произошел в кузбасском цеху одной из коммерческих организаций в августе 2021 года. По версии следствия, 34-летний электросварщик и 52-летний слесарь получили задание на погрузку металлической детали. Мужчины не использовали специальный текстильный строп при закреплении груза, чем нарушили инструкцию. Кроме того, они не убедились, что в зоне перемещения детали краном отсутствуют люди. В итоге одно из креплений оторвалось, и конструкция упала, придавив ноги 34-летнему рабочему. Пострадавшего с переломами ног госпитализировала "скорая".

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Мужчины сотрудничали со следствием и признали вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.