+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Работник цеха в Кузбассе получил переломы ног из-за неосторожности коллег

0
Фото:  

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух работников производства. Их обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в кузбасском цеху одной из коммерческих организаций в августе 2021 года. По версии следствия, 34-летний электросварщик и 52-летний слесарь получили задание на погрузку металлической детали. Мужчины не использовали специальный текстильный строп при закреплении груза, чем нарушили инструкцию. Кроме того, они не убедились, что в зоне перемещения детали краном отсутствуют люди. В итоге одно из креплений оторвалось, и конструкция упала, придавив ноги 34-летнему рабочему. Пострадавшего с переломами ног госпитализировала "скорая".


В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Мужчины сотрудничали со следствием и признали вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33821

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined