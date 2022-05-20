Работник спорткомплекса попался на съемке переодевавшейся кемеровчанки

По версии следствия, 58-летний мужчина трудился в одном из спортивных комплексов в Кемерове. Находясь на рабочем месте, он заметил переодевавшуюся посетительницу бассейна. Мужчина начал снимать ее на камеру мобильного телефона. Женщина заметила это и обратилась к правоохранителям.

Злоумышленник удалил ролик, однако специалисты смогли восстановить запись, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Рассмотрением дела займется суд.