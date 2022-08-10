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Работник кузбасской колонии брал взятки с заключенного

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Суд в Кемеровской области вынес приговор оперативному сотруднику одного из исправительных учреждений. Мужчина брал деньги с отбывающего наказание.

В ноябре 2020 года работник одной из колоний в Кузбассе предложил осужденному не реагировать на допускаемые последним нарушения правил внутреннего распорядка. Взамен оперативный сотрудник попросил денег. Заключенный согласился и стал переводить требуемые суммы на банковскую карту работника колонии.


Коррупционная сделка была выявлена УФСБ по Кемеровской области. Установлено, что с ноября 2020 по апрель 2022 года работник колонии заработал незаконным путем 20 000 рублей, сообщают в пресс-службе кузбасского Следкома. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о получении взятки.


Суд приговорил кузбассовца к одному году исправительных работ условно с испытательным сроком в один год.

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