Работа в двух забоях кузбасской шахты остановилась из-за угрозы взрыва

Накануне, 23 декабря, сотрудники Ростехнадзора сообщили о том, что зафиксировали опасную концентрацию метана на одной из шахт Ленинска-Кузнецкого. Кроме того, специалистами были обнаружены и другие нарушения.

"<...>зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки," ‒ сообщают в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

На основании материалов проверки был составлен протокол о временном запрете горных работ в двух подготовительных забоях: "Вентиляционном штреке №23-1-8бис" и Центральном вентиляционном уклоне. Решение по данному делу примет Ленинск-Кузнецкий городской суд.

В начале 2021 года на этой же шахте, в результате выброса метана и дальнейшего обрушения породы, погибли трое горняков.