Работа в двух забоях кузбасской шахты остановилась из-за угрозы взрыва

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Специалисты выявили высокую концентрацию опасного газа на одном из угольных предприятий Кемеровской области, в связи с чем работа в двух забоях была приостановлена.

Накануне, 23 декабря, сотрудники Ростехнадзора сообщили о том, что зафиксировали опасную концентрацию метана на одной из шахт Ленинска-Кузнецкого. Кроме того, специалистами были обнаружены и другие нарушения.

"<...>зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки," ‒ сообщают в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

На основании материалов проверки был составлен протокол о временном запрете горных работ в двух подготовительных забоях: "Вентиляционном штреке №23-1-8бис" и Центральном вентиляционном уклоне. Решение по данному делу примет Ленинск-Кузнецкий городской суд.


В начале 2021 года на этой же шахте, в результате выброса метана и дальнейшего обрушения породы, погибли трое горняков.

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