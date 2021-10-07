Работа техники одной из шахт Кузбасса приостановилась из-за потенциальной угрозы безопасности

Проверка Ростехнадзора показала, что проходческий комбайн в магистральном штреке и ленточный перегружатель эксплуатировались с нарушениями. Среди прочих нарушений была выявлена неисправность автоматической установки пожаротушения и системы, позволяющей отслеживать в воздухе опасные для жизни и здоровья вещества.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Суд вынес решение о приостановке работы технических устройств на 30 суток, сообщают в пресс-службе Управления ФССП по Кемеровской области.

В случае незаконного возобновления работы техники владельца ждет административная и уголовная ответственность. По данным суда, речь идет об одном из угольных предприятий Анжеро-Судженска.