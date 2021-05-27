Работа светофора изменится на перекрестке рядом с цирком в Кемерове

По информации, предоставленной сотрудниками администрации Кемерова, на пересечении проспекта Ленина и улицы Соборной будет изменена очередность разъезда автомобилей. Сделано это будет для того, чтобы разгрузить главную магистраль одной из центральных улиц города.

Таким образом, в первой фазе машинам будет разрешено двигаться по проспекту Ленина в оба направления без включения дополнительной секции на дороге от улицы Мичурина. Также в действие будет приводиться сигнал, разрешающий пешеходам перейти дорогу по улице Соборной. Во второй фазе будет разрешено движение транспорта по проспекту Ленина от бульвара Пионерский. В третьей фазе автомобили смогут начать ехать по улице Соборной от улицы Гагарина во всех направлениях. Разрешено будет дорогу пересечь и пешеходам, соответствующий сигнал электронного регулировщика будет подан на проспекте Ленина. В четвертой фазе транспорту будет разрешено ехать по проспекту Ленина направо с обеих сторон перекрестка, одновременно с этим от улицы Красноармейской будет загораться стрелка, разрешающая движение налево. Начать ехать смогут и трамваи по проспекту Ленина и по улице Соборная в обе стороны. В последней - пятой - фазе транспорту будет разрешено двигаться по улице Соборной от улицы Красноармейской во всех направлениях.

Корректировки, как предполагают специалисты, повысят удобство проезда по участку для автомобилистов, выезжающих с улицы Красноармейская. Снизит это и длительность заторовых ситуаций на улице Соборной в час пик, который наступает в городе к вечеру.

Отмечается, что в действие схема будет приведена до конца текущей недели.