Работа светофора изменится на кемеровском перекрестке

Речь идет о светофоре, установленном на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской. Изменена его работа будет уже 22 июня.

Так, описывая грядущие корректировки, специалисты сообщают, что в первой фазе работы светофора теперь будет гореть зеленый сигнал для автомобилей, двигающихся по проспекут Притомскому, одновременно с этим зеленый сигнал будет загораться для пешеходов, собирающихся перейти улицу Волгоградскую. Отмечается, что в указанной фазе дополнительная стрелка загораться не будет.

Во второй фазе зеленый сигнал продолжит гореть для транспортных средств, движущихся по проспекту Притомскому, однако будет включена и дополнительная стрелка, но без сигнала, разрешающего пешеходам переходить дорогу.

В третьей фазе зеленый сигнал будет подаваться транспорту по проспекту Притомскому от бульвара Строителей без пешеходов.

В четвертой фазе электронный регулировщик разрешит проезд для транспорта по улице Волгоградской, а также движение пешеходов через проспект Притомский. Будет включена и дополнительная стрелка направо с проспекта Притомского.

Так, изменения, описанные выше, как считают эксперты, положительно скажутся на движении транспорта на указанном участке, поскольку они повысят его безопасность и удобство.