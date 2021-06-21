Работа светофора изменится на кемеровском перекрестке

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Корректировки будут внесены в схему переключения электронного регулировщика на одном из перекрестков кузбасской столицы. О грядущих изменениях сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь идет о светофоре, установленном на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской. Изменена его работа будет уже 22 июня.


Так, описывая грядущие корректировки, специалисты сообщают, что в первой фазе работы светофора теперь будет гореть зеленый сигнал для автомобилей, двигающихся по проспекут Притомскому, одновременно с этим зеленый сигнал будет загораться для пешеходов, собирающихся перейти улицу Волгоградскую. Отмечается, что в указанной фазе дополнительная стрелка загораться не будет.


Во второй фазе зеленый сигнал продолжит гореть для транспортных средств, движущихся по проспекту Притомскому, однако будет включена и дополнительная стрелка, но без сигнала, разрешающего пешеходам переходить дорогу.


В третьей фазе зеленый сигнал будет подаваться транспорту по проспекту Притомскому от бульвара Строителей без пешеходов.


В четвертой фазе электронный регулировщик разрешит проезд для транспорта по улице Волгоградской, а также движение пешеходов через проспект Притомский. Будет включена и дополнительная стрелка направо с проспекта Притомского.


Так, изменения, описанные выше, как считают эксперты, положительно скажутся на движении транспорта на указанном участке, поскольку они повысят его безопасность и удобство.

Схема
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Да!
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