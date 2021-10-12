Работа потенциально опасной автозаправки в Новокузнецке приостановилась

Проведенная правоохранителями проверка показала, что автозаправочная станция ООО "НК-Нефть" в Новокузнецке работала с нарушениями. В частности, владелец заправки самостоятельно произвел реконструкцию здания, проигнорировав требования градостроительного законодательства.
– В целях исключения угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с заявлением о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации данного объекта до устранения нарушений, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Работа АЗС прекращена до устранения нарушений.
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