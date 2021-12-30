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Работа общественного транспорта в Новокузнецке изменится до конца праздников

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили о новом графике для транспорта на время каникул, Нового года и Рождества.

Накануне мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предупредил горожан о том, что общественный транспорт во время Новогодних каникул будет работать по графику выходного дня, а 31 декабря 2021 года ‒ по будничному.

Сергей Кузнецов сообщил на своей странице в Instagram и о дополнительных автобусах, которые выйдут на дороги города в ночь с 31 декабря на 1 января с отправлением от площади Торжеств в Центральном районе:

  • Маршрут №27 "Челюскина - ТРЦ "Планета"/ТРЦ "Планета"- Челюскина" (от остановки "Дом творческих союзов") – автобус большой вместимости – в направлении Куйбышевского района.
  • Маршрут №345 "Абашево - Трест КМС/Трест КМС – Абашево" (от остановки "Сити Молл") автобус большой вместимости – в направлении Заводского района.
  • Маршрут №87 "ТЦ "Лента" (улица Светлая) - Абашево/Абашево - ТЦ "Лента" (ул. Светлая)" (от остановки "Сити Молл") - автобус особо большой вместимости – в направлении Новоильинского района.
  • Маршрут №87 "ТЦ "Лента" (улица Светлая) - Абашево/Абашево - ТЦ "Лента" (улица Светлая)" (от остановки "Сити Молл") - автобус особо большой вместимости – в направлении Кузнецкого, Орджоникидзевского районов.

Отправление автобусов от указанных остановок состоится в 03:45. Кроме того, в Рождественскую ночь автобусы будут развозить прихожан от: Храма Архистратига Михаила (улица Транспортная), Собора Рождества Христова (улица Зыряновская), Спасо-Преображенского Собора (Советская площадь). Транспорт будет подан к религиозным объектам 7 января в 02:30.


Ранее редакция AVOKADO писала о развозе прихожан Знаменского собора в Кемерове и об изменении режима движения общественного транспорта в областной столице.

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