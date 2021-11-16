Работа нескольких хозсубъектов в Кузбассе приостановилась из-за несоблюдения мер против COVID-19

Согласно официальной информации, за период с 1 по 14 ноября 2021 года экспертами были проверены 1 227 предприятий и организаций в Кузбассе. По материалам проверок суды привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ шесть хозсубъектов. В качестве наказания им было назначено административное приостановление деятельности.

Экспертами были выявлены нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции. В частности, некоторые хозсубъекты не обеспечивали посетителей антисептиком для обработки рук, не проводили контроль температуры тела персонала, не обеспечивали мойку и дезинфекцию корзин для товаров, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отметим, что проверки проводились в отношении предприятий торговли и сферы услуг, общественного питания, транспорта, промышленных объектах и прочих предприятиях, а также дошкольных и школьных учреждений.