Работа нескольких хозсубъектов в Кузбассе приостановилась из-за несоблюдения мер против COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку учреждений и предприятий Кемеровской области. Нарушителей антиковидных мер заставили приостановить работу.

Согласно официальной информации, за период с 1 по 14 ноября 2021 года экспертами были проверены 1 227 предприятий и организаций в Кузбассе. По материалам проверок суды привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ шесть хозсубъектов. В качестве наказания им было назначено административное приостановление деятельности.


Экспертами были выявлены нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции. В частности, некоторые хозсубъекты не обеспечивали посетителей антисептиком для обработки рук, не проводили контроль температуры тела персонала, не обеспечивали мойку и дезинфекцию корзин для товаров, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.


Отметим, что проверки проводились в отношении предприятий торговли и сферы услуг, общественного питания, транспорта, промышленных объектах и прочих предприятиях, а также дошкольных и школьных учреждений.

Да!
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