Работа главных часов в городе Кемерово возобновилась спустя неделю

О проведении работ, направленных на восстановление нормальной деятельности главных часов в городе Кемерово, сообщил мэр Илья Середюк в личном Instagram-аккаунте. Со слов градоначальника, механизм был полностью обновлен в 1998 году, а с 2002 года их обслуживанием занимался один человек, который в случае поломки старался оперативно "вылечить" недуг.

— На прошлой неделе часы остановились, сигнал об этом мгновенно поступил на смартфон специалиста. Он немедленно произвел осмотр механизма и выявил проблему, вот только за вышедшей из строя деталью пришлось ехать в другой город. Сегодня он вернулся и сразу же приступил к ремонту, — прокомментировал глава областного центра.

Также чиновник сообщил гражданам, что этот мастер следит за исправностью барометра и термометра на Главпочтамте, а также смотрит за тем, что бы красный огонек внутри монумента "Память шахтерам Кузбасса" никогда не гас.