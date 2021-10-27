Работа главных часов в городе Кемерово возобновилась спустя неделю

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк в соцсети отчитался о ходе ремонта часов на Главпочтампе, которые остановились около недели назад.

О проведении работ, направленных на восстановление нормальной деятельности главных часов в городе Кемерово, сообщил мэр Илья Середюк в личном Instagram-аккаунте. Со слов градоначальника, механизм был полностью обновлен в 1998 году, а с 2002 года их обслуживанием занимался один человек, который в случае поломки старался оперативно "вылечить" недуг.

— На прошлой неделе часы остановились, сигнал об этом мгновенно поступил на смартфон специалиста. Он немедленно произвел осмотр механизма и выявил проблему, вот только за вышедшей из строя деталью пришлось ехать в другой город. Сегодня он вернулся и сразу же приступил к ремонту, — прокомментировал глава областного центра.

Также чиновник сообщил гражданам, что этот мастер следит за исправностью барометра и термометра на Главпочтамте, а также смотрит за тем, что бы красный огонек внутри монумента "Память шахтерам Кузбасса" никогда не гас.

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

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